Окупанти вдарили по багатоквартирних і приватних будинках у Добропіллі на Донеччині: поранили 7 людей, зайнялася пожежа
Вночі 28 вересня росіяни атакували житлові будинки в середмісті Добропілля на Донеччині, внаслідок чого поранення дістали семеро людей, а також почалась пожежа
Про це повідомляє Донецька облпрокуратура.
О 02:05 війська РФ атакували місто Добропілля. Під ударами ворожої армії опинилося середмістя з щільною житловою забудовою.
Окупанти поцілили по багатоквартирних і приватних будинках, де у своїх оселях зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості 7 містян.
П’ятьох чоловіків віком від 30 до 79 років, 72-річну дружину одного з них та ще одну жінку 65 років доставлено до лікарні. У них діагностовано мінно-вибухову, черепно-мозкову травми, струс головного мозку, колото-різані рани.
Окрім житлових будинків, частину яких охопила пожежа, зазнали пошкоджень адмінбудівля й гараж. Тип зброї, використаної ворогом для атаки, встановлюється.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Фото: https://t.me/Donetsk_obl_prokuratura
Фото: https://t.me/Donetsk_obl_prokuratura
Фото: https://t.me/Donetsk_obl_prokuratura
- Уранці суботи, 28 вересня, російські війська двічі вдарили по медичному закладу в Сумах. Унаслідок обстрілу загинули щонайменше 6 людей і зазнали поранень ще 10, серед них поліціянти.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.99 Купівля 40.99Продаж 41.5
- EUR Купівля 45.76Продаж 46.45
- Актуальне
- Важливе