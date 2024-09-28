Окупанти вдарили по багатоквартирних і приватних будинках у Добропіллі на Донеччині: поранили 7 людей, зайнялася пожежа

Про це повідомляє Донецька облпрокуратура.

О 02:05 війська РФ атакували місто Добропілля. Під ударами ворожої армії опинилося середмістя з щільною житловою забудовою.

Окупанти поцілили по багатоквартирних і приватних будинках, де у своїх оселях зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості 7 містян.

П’ятьох чоловіків віком від 30 до 79 років, 72-річну дружину одного з них та ще одну жінку 65 років доставлено до лікарні. У них діагностовано мінно-вибухову, черепно-мозкову травми, струс головного мозку, колото-різані рани.

Окрім житлових будинків, частину яких охопила пожежа, зазнали пошкоджень адмінбудівля й гараж. Тип зброї, використаної ворогом для атаки, встановлюється.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Фото: https://t.me/Donetsk_obl_prokuratura

Фото: https://t.me/Donetsk_obl_prokuratura

Фото: https://t.me/Donetsk_obl_prokuratura