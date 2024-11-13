Росіяни атакують на 11 напрямках фронту: від початку доби зафіксовано 97 боєзіткнень

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Там зазначили, що Сумська, Чернігівська та Харківська області продовжують потерпати від артилерійських обстрілів з території РФ. Зокрема, під ворожий вогневий вплив потрапили райони населених пунктів Павлівка, Олександрівка, Журавка, Діброва, Новеньке, Басівка, Рясне.

Також авіаційних ударів ворога зазнали Басівка, Журавка та Юнаківка.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку на цей час відбито одну атаку противника в районі Вовчанська.

На Куп'янському напрямку противник п'ять разів починав штурмувати позиції українських підрозділів біля Лозової та Першотравневого. Два боєзіткнення тривають. Піщане, Ківрашівка, Загризове та Богуславка атакували ворожі КАБи.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила п'ять атак на позиції українців в напрямку Чернещини, Тернів та Зарічного. Три боєзіткнення завершилися, два - продовжуються. Ворог активно застосовував авіацію на цьому напрямку, під ударами КАБів опинилися Ямполівка, Терни. НАРами ворог атакував Сергіївку та Новоєгорівку.

На Краматорському напрямку триває одне боєзіткнення у районі Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог тричі намагався покращити своє становище в районі Торецька. Однак, за інформацією Генштабу, українські воїни дали гідну відсіч. Вісім авіабомб окупанти скинули в районі Дачного.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 24 спроби потіснити українських захисників із займаних позицій. Бої тривають поблизу Сухої Балки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Григорівки, Даченського, Петрівки, Новоолексіївки, Пустинки. Пушкіне зазнало ударів КАБами.

На Курахівському напрямку зафіксовано 32 ворожі атаки в районах населених пунктів Берестки, Іллінка, Новоселидівка, Вознесенка, Новодмитрівка, Максимільянівка, Дальнє, Антонівка та Катеринівка. У районах Антонівки та Новоселидівки окупанти докладають найбільше сил - провели 16 штурмів, десять з яких тривають. Водночас противник скинув два КАБи в районі Курахового.

На Времівському напрямку відбулось вісім боєзіткнень неподалік населених пунктів Рівнопіль, Новопіль, Трудове, Костянтинопольське та Макарівка. Шість атак ще відбивають українські захисники. Авіаційних ударів зазнали Велика Новосілка, Зелене Поле, Новопіль.

На Гуляйпільському напрямку ворог НАРами атакував Білогір'я.

На Оріхівському напрямку окупанти три рази атакував в напрямках Новоданилівки та Новоандріївки. В райони населених пунктів Запоріжжя та Наталівка ворог скинув чотири КАБи.

На Придніпровському напрямку Сили оборони успішно відбили чотири ворожих штурми. Водночас ворог завдав авіаудару НАРами по Козацькому.