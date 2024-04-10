РФ зранку атакувала балістикою критичну інфраструктуру Одещини: постраждали двоє залізничників
Уранці середи, 10 квітня, у день визволення Одеси від фашистських загарбників, російські війська спрямували ракети на Одеську область. Балістикою окупанти влучили в об'єкти критичної інфраструктури, унаслідок чого постраждали працівники Одеської залізниці
Про це інформує пресцентр Укрзалізниці.
За їхніми даними, уранці росіяни цинічно обстріляли балістичними ракетами об'єкти критичної інфраструктури регіону. Під час атаки постраждали двоє залізничників Одеської залізниці.
Зазначається, що їх госпіталізували вони з пораненнями й травмами. Наразі стан потерпілих стабільний.
Раніше про атаку окупантів із застосовуванням різних видів ракет повідомили у Силах оборони півдня України.
"Іде бойова робота Сил протиповітряної оборони", - йшлося у повідомленні.
Військові наголосили, що це також може бути небезпечно і закликали жителів перебувати в укриттях до відбою тривоги.
"Ворог передбачувано активізувався у день визволення Одеси від фашистських загарбників", - зазначили в ОК "Південь".
О 10:10 Повітряні сили оголосили загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Згодом стало відомо про рух ракети в напрямку Одещини.
За цей час в Одесі й області пролунали щонайменше три вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
За даними телеграм-каналу monitor, з початку поточної доби росіяни запустили по Одещині чотири "Іскандери" та дві крилаті ракети.
- На світанку цього ж дня росіяни також запустили балістику по Одещині, унаслідок чого постраждали двоє працівників транспортного підприємства.
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