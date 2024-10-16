Росіяни минулої доби атакували 15 населених пунктів Херсонщини: поранено 6 людей

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Комишани, Велетенське, Інженерне, Станіслав, Дніпровське, Білозерка, Олександрівка, Широка Балка, Берислав, Саблуківка, Червоний Маяк, Милове та Херсон.

За словами Прокудіна, російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, освітній заклад, адмінбудівлю, а також житлові квартали населених пунктів області. Зокрема, пошкоджено багатоповерхівку та 9 приватних будинків.

Крім того, в ОВА зазначили, що окупанти понівечили господарські споруди, гараж, автобус та приватні автомобілі. Внаслідок атак шість людей отримали поранення.