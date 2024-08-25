Росіяни на Харківському напрямку використовують штурмові групи як приманку, - ОТУ "Харків"

Про це розповів речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев в етері телемарафону.

Він підкреслив, що тактика штурмів окупантів залежить від місцевості.

"У нас є як відкрита місцевість, так і міська забудова. І тактика у різних локаціях дещо відрізняється. Наприклад, на напрямку Глибоке-Липці противник подекуди застосовує таку тактику, яка, як на мене, є досить примітивною і водночас доволі таки ресурсозатратною. Тобто вони висилають групи людей наперед, які здійснюють штурмові дії і водночас слугують такою собі приманкою", - пояснив Саранцев.

За його словами, таким чином РФ відстежує, як українці завдають вогневих уражень по їхніх штурмових групах, аби вивідати систему вогню Сил оборони.

Речник зауважив, такі штурми росіяни можуть проводити по кілька разів протягом бою.

"І можна сказати, що при цьому противник намагається зберігати техніку і артилерійське озброєння, яке він в основному застосовує з території РФ. На нашій території він в основному облаштовує позиції для мінометів, а також позиції для важкої броньованої техніки, яку їм вдається завозити під прикриттям лісосмуг. Це більше район населеного пункту Стариця - там, де можна робити приховане переміщення цього типу озброєння", - розповів він.

Саранцев також додав, що ворог у місті застосовує малі штурмові групи: окупанти заходять з різних боків, намагаючись атакувати ЗСУ й просунутися до потрібної точки.

"Там вони збираються у такий невеликий ударний кулак — до 10 осіб, і... намагаються просуватися далі. Так чи інакше, противник намагається розвивати свої навички, застосовувати нові прийоми. Втім, йому це не допомагає. Ми стійко стоїмо на позиціях і ефективно завдаємо йому вогневе ураження, знищуємо як живу силу, так і озброєння та військову техніку", - заявив речник.