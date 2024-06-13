Росіяни на ТОТ Донбасу створили 14 "трудових загонів" для неповнолітніх, які працюватимуть у РФ, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Участь у таких літніх "розвагах" стала примусово-добровільною. Кремлівські куратори поставили план для місцевих окупаційних адміністрацій – організувати та забезпечити щонайменше тисячу юних "добровольців", - розповідають у ЦНС.

Зазначається, що юних українців у "трудових загонах" залучатимуть не лише до будівництва, а й до обробки полів та санітарної роботи в медичних закладах.

Водночас Спротив додає, що окупанти продовжують завозити на ТОТ російську молодь для участі в у пропагандистських заходах. Зокрема, на літній період на тимчасово окуповані території Луганської області прибули активісти партії кремлівського диктатора Володимира Путіна "Единая Россия".