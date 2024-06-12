На ТОТ росіяни влаштували десятки "літніх таборів", які небезпечні для дітей

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Російські окупанти влітку планують "перевиховати" на Луганщині щонайменше 5 тис. школярів різного віку. Пріоритет - діти терористів - "героїв СВО", проте у Кремлі мріють промити мізки усім юним жителям ТОТ.

"Та батьки б’ють на сполох. Літні табори, які нашвидкоруч організували при закладах освіти, не відповідають елементарним заходам безпеки. Захаращені запасні виходи, антисанітарія, висока пожежна небезпека – це тільки частина проблем. Організація безпечного харчування під час літньої спеки взагалі відсутня. Але місцевий “роспотребнадзор” дав добро", - пише ЦНС.

У Центрі нацспротиву також звертають увагу, що зараз на окупованій частині Луганщини дуже поширені пожежі, а гасити їх нікому.

"Більшість рятувальників не погодились співпрацювати з окупаційною владою", - йдеться у повідомленні.