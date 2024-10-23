Росіяни намагаються тиснути на Часів Яр з трьох напрямків, - Згурець

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Часів Яр утримується вже протягом значного часу. Ми знаємо, що одна з базових ліній оборони проходила по каналу Сіверський Донець – Донбас. Це бетонна канава шириною приблизно 30 метрів, яка ускладнює переправу важкої техніки через цей канал. На деяких ділянках була вода, але зазвичай це суха бетонна перешкода. Ця лінія каналу проходила з півночі на південь. В окремих місцях були відтинки довжиною 700 метрів, де канал проходив під землею, що спрощувало противнику його перетин. Однак ці просування та спроби прориву покривалися нашою артилерією", - пояснив Згурець.

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, є три напрямки, де ворог намагається тиснути на нашу оборону в Часовому Яру.

"Перший напрямок - це Богданівка та Калинівка, які розташовані північніше Часового Яру. Другий - це центральна частина і вихід противника до району Новий. Третій напрямок - від Іванівського через Ступочки з просуванням до Костянтинівки. 24-та бригада повідомляла, що ворог скористався зміною погодних умов під час туману, і певна кількість їхньої техніки та особового складу просунулася по цій трасі. Проте згодом 24-та бригада сказала, що противника заблоковано і він знищується", - зауважив Згурець.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, що ситуація залишається складною, але за наявності скоординованості між бригадами, достатньої кількості боєкомплекту та чіткої взаємодії, Часів Яр, який є височиною й важливою точкою оборони, може й далі утримуватися нашими військовими.