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Ексклюзив

Росіяни намагаються тиснути на Часів Яр з трьох напрямків, - Згурець

Оксана Ліховід
23 жовтня, 2024 середа
10:58
Війна з Росією Карта бойових дій за 9-16 жовтня

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що ситуація складна, але з достатнім боєкомплектом і чіткою взаємодією Часів Яр може й далі утримуватися ЗСУ

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Часів Яр утримується вже протягом значного часу. Ми знаємо, що одна з базових ліній оборони проходила по каналу Сіверський Донець – Донбас. Це бетонна канава шириною приблизно 30 метрів, яка ускладнює переправу важкої техніки через цей канал. На деяких ділянках була вода, але зазвичай це суха бетонна перешкода. Ця лінія каналу проходила з півночі на південь. В окремих місцях були відтинки довжиною 700 метрів, де канал проходив під землею, що спрощувало противнику його перетин. Однак ці просування та спроби прориву покривалися нашою артилерією", - пояснив Згурець.

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, є три напрямки, де ворог намагається тиснути на нашу оборону в Часовому Яру.

"Перший напрямок - це Богданівка та Калинівка, які розташовані північніше Часового Яру. Другий - це центральна частина і вихід противника до району Новий. Третій напрямок - від Іванівського через Ступочки з просуванням до Костянтинівки. 24-та бригада повідомляла, що ворог скористався зміною погодних умов під час туману, і певна кількість їхньої техніки та особового складу просунулася по цій трасі. Проте згодом 24-та бригада сказала, що противника заблоковано і він знищується", - зауважив Згурець. 

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, що ситуація залишається складною, але за наявності скоординованості між бригадами, достатньої кількості боєкомплекту та чіткої взаємодії, Часів Яр, який є височиною й важливою точкою оборони, може й далі утримуватися нашими військовими.

  • З початку доби вівторка, 22 жовтня, на фронті відбулось 166 бойових зіткнень. Ситуація на Покровському та Курахівському напрямках залишається напруженою - там російські терористи наступають найактивніше.
  • Депутат Дружківської міської ради Микола Довбня зазначив, що канонада триває цілодобово в Костянтинівці та Дружківці.
Теги:
Новини
Сергій Згурець
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Військові новини
втрати окупантів
Часів Яр
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