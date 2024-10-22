Ворог прорвався біля Часового Яру, і до Костянтинівки залишилося 7-8 кілометрів, - депутат Дружківської міськради

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Сьогоднішня ніч, як і кожен день, проходить під звуки канонади. Після того, як ворог прорвався біля Часового Яру, до Костянтинівки залишилося 7-8 кілометрів. Ця відстань вже призводить до того, що ми безперервно чуємо канонаду. Адже росіяни мають перевагу в кількості снарядів і пострілів", - наголосив Довбня.

За словами депутата Дружківської міської ради, те, що відбувається під Костянтинівкою, нагадує радянські фільми про війну - постійний гул і вибухи.

"Дорога до Часового Яру відкрита тільки для військових і місцевих. Тамтешні великі кар'єри, на мою думку, зможуть трохи затримати ворога між Костянтинівкою і Часовим Яром", - додав Довбня.