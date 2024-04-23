"Росіяни намагаються зайти на наші позиції": офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади про ситуацію на напрямку Красногорівка - Нетайлове

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Наша бригада виконує завдання на ділянці Красногорівка - Нетайлове.

Ворог намагається постійно штурмувати, роблячи спроби зайти на наші позиції. Росіяни накопичують свій особовий склад, намагаючись просуватися малими групами, і десь закріплюватися. Наше завдання їх виловлювати й знищувати", - пояснив Цехоцький.

За словами офіцера 59-ї Окремої мотопіхотної бригади, наразі противник не використовує техніку, намагаючись просуватися малими групами.

"Також ворог використовує авіацію в напрямку наших позицій і по тилах, по цивільних об'єктах, тероризуючи населення. Росіяни намагаються зробити хаос і паніку, але ситуація контрольована", - зауважив Цехоцький.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 86 бойових зіткнень. Українські захисники відбили найбільше ворожих атак на Новопавлівському, Лиманському й Авдіївському напрямках та ліквідували ще 800 окупантів.

















