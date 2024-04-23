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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією "Росіяни намагаються зайти на наші позиції": офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади про ситуацію на напрямку Красногорівка - Нетайлове
Ексклюзив

"Росіяни намагаються зайти на наші позиції": офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади про ситуацію на напрямку Красногорівка - Нетайлове

23 квітня, 2024 вiвторок
15:50
Війна з Росією Карта бойових дій: Авдіївка

Офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький зазначив, що наразі противник не використовує техніку, намагаючись просуватися малими групами

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Наша бригада виконує завдання на ділянці Красногорівка - Нетайлове.
Ворог намагається постійно штурмувати, роблячи спроби зайти на наші позиції. Росіяни накопичують свій особовий склад, намагаючись просуватися малими групами, і десь закріплюватися. Наше завдання їх виловлювати й знищувати", - пояснив Цехоцький.

За словами офіцера 59-ї Окремої мотопіхотної бригади, наразі противник не використовує техніку, намагаючись просуватися малими групами.

"Також ворог використовує авіацію в напрямку наших позицій і по тилах, по цивільних об'єктах, тероризуючи населення. Росіяни намагаються зробити хаос і паніку, але ситуація контрольована", - зауважив Цехоцький.

  • Протягом минулої доби на фронті відбулося 86 бойових зіткнень. Українські захисники відбили найбільше ворожих атак на Новопавлівському, Лиманському й Авдіївському напрямках та ліквідували ще 800 окупантів.









 

Теги:
Новини
зброя
військові
російська армія
ЗСУ
окуповані території
Авдіївка
Військові новини
втрати окупантів
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