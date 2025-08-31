Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією "Росіяни не поспішають відновлювати знищені НПЗ": експерт Омельченко назвав причину
Ексклюзив

"Росіяни не поспішають відновлювати знищені НПЗ": експерт Омельченко назвав причину

Віталій Бесараб
31 серпня, 2025 неділя
15:50
Війна з Росією Волгоградський НПЗ

Російським нафтовим компаніям вигідніше транспортувати нафту на імпорт, ніж продавати всередині Росії

Зміст

Про це в етері Еспресо розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

"Система нафтопродуктозабезпечення РФ має 34 великих нафтопереробних заводи та 130 заводів малої та середньої потужності. Загальні потужності переробки цих заводів складає понад 270 млн тонн нафти на рік. Глибина переробки складає в середньому 85%. Крім того, найбільшою компанією у світі із транспортування нафти є “Транснафта”, яка має довжину тільки магістральних газопроводів 50 тис. км та 18 тис. км нафтопродуктопроводів, а також обʼєм резервуарного парку 24 млн метрів кубічних. Тобто, це колосальна й масштабна система. Ми бʼємо по нафтоперекачувальним системах, а їх в росіян 500. Тому щоб зменшити можливості цієї системи ці удари мають бути системними", - пояснив Омельченко.

Експерт також наголосив, що дефіцит пального на території РФ повʼязаний з проблемами в бюджеті й державним регулюванням цін на нафтопродукти.

"Росія не поспішає відновлювати нафтопереробні заводи, які зруйнували, або пошкодили удари Сил оборони України. Їм не потрібно поспішати. Оскільки, нафтовим компаніям в Росії вигідніше транспортувати нафту, ніж продавати на внутрішньому ринку. Крім того, по Росії зник 95-й бензин. Головною причиною є те, що скільки його виробляють, стільки ж й споживають. Щодо дизельного пального, то його виробляють у два рази більше, ніж споживається. Також дуже цікаво, що дефіцит є на Курилах й в Хабаровському краї, хоча там є НПЗ і наші дрони туди не дістають. І причина цього полягає у величезному дефіциту російського бюджету й регульованих цін на нафтопродукти на АЗС", - додав він.

  • 26 серпня Reuters повідомили, що українські удари по російським нафтопереробним заводам та експортній інфраструктурі вивели з ладу щонайменше 17% потужностей Москви: це еквівалентно 1,1 млн барелям на добу
  • У ніч на 30 серпня підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили два російські нафтопереробні заводи – у Краснодарі та у Сизрані
Теги:
Україна
Росія
нафта
газопровід
Економіка
