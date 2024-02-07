Росіяни обстріляли Херсонщину: поранено двох чоловіків

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Так, уранці російська армія вдарила по Токарівці, внаслідок чого постраждав 62-річний чоловік. З вибуховою травмою його госпіталізували.

Пізніше 56-річний чоловік дістав поранення неподалік села Молодіжне. У нього вибухова травма, поранення спини, живота та руки.

"Зараз він перебуває у лікарні. Медики надають допомогу постраждалому", - зазначили в ОВА.

Вид озброєння, з якого окупанти вели обстріл, не уточнюється.