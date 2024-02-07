Росіяни обстріляли Херсонщину: поранено двох чоловіків
7 лютого російська окупаційна армія кілька разів атакувала Херсонську область, унаслідок чого дістали поранення двоє цивільних
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
Так, уранці російська армія вдарила по Токарівці, внаслідок чого постраждав 62-річний чоловік. З вибуховою травмою його госпіталізували.
Пізніше 56-річний чоловік дістав поранення неподалік села Молодіжне. У нього вибухова травма, поранення спини, живота та руки.
"Зараз він перебуває у лікарні. Медики надають допомогу постраждалому", - зазначили в ОВА.
Вид озброєння, з якого окупанти вели обстріл, не уточнюється.
- 6 лютого росіяни атакували Берислав і Токарівку Херсонської області, внаслідок чого загинув чоловік, ще троє людей дістали поранення.
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