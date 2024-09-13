Росіяни обстріляли з артилерії Малу Токмачку у Запорізькій області: поранили пенсіонерку
У п'ятницю, 13 вересня, російська армія обстріляла з артилерії Малу Токмачку у Запорізькій області, внаслідок чого в дворі власного будинку була поранена пенсіонерка
Про це повідомляє голова Запорізької ОДА Іван Федоров.
Внаслідок артобстрілу Малої Токмачки осколкові поранення лівого плеча отримала 67-річна жінка, написав він.
Очільник ОДА уточнив, що пенсіонерка дістала поранення в дворі свого будинку.
Рятувальники ДСНС надали жінці домедичну допомогу та доправили до лікарні.
- Цієї ночі російські окупанти атакували Одесу та район ударними безпілотниками. Одна людина отримала поранення. Також пошкоджено будинки й автомобілі.
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