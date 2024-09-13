Окупанти атакували Одесу та район БПЛА: одна людина постраждала
Цієї ночі російські окупанти атакували Одесу та район ударними безпілотниками. Одна людина отримала поранення. Також пошкоджено будинки й автомобілі
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Ворог випустив "шахеди" з тимчасово окупованого Криму. Протягом майже години тривала напружена бойова робота сил ППО", - зазначив він.
За словами очільника ОВА, різану рану руки отримав 74-річний чоловік. Медики надали йому допомогу на місці.
За попередньою інформацією внаслідок падіння уламків в Одесі та районі пошкоджено 4 гаражі, скління у 20 приватних житлових будинках, 4 легкових автомобілі, 2 прибудови до житлових будинків.
- У ніч на 13 вересня окупанти обстріляли Дніпропетровщину. У Нікополі отримала поранення 73-річна жінка.
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