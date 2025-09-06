Росіяни обстріляли залізничну інфраструктуру на Донеччині: є знеструмлення, затримуються поїзди
Уранці суботи, 6 серпня, російська окупаційна армія здійснила обстріл залізничної інфраструктури на Донеччині
Про це повідомляє Укрзалізниця.
"Маємо знеструмлену дільницю перед Слов'янськом, внаслідок чого буде вимушена затримка як приміських поїздів, так і далекого сполучення. Для найближчих рейсів краматорського напрямку можливе використання резервних тепловозів та автобусів на окремих ділянках", - йдеться у повідомленні.
В Укрзалізниці додали, що наразі триває оцінка пошкоджень та строки відновлень.
- Найбільше заявок на евакуацію в Донецькій області надходить із Костянтинівки. Це місто регулярно зазнає обстрілів та бомбардувань з боку росіян.
