Росіяни обстріляли залізничну інфраструктуру на Донеччині: є знеструмлення, затримуються поїзди

Про це повідомляє Укрзалізниця.

"Маємо знеструмлену дільницю перед Слов'янськом, внаслідок чого буде вимушена затримка як приміських поїздів, так і далекого сполучення. Для найближчих рейсів краматорського напрямку можливе використання резервних тепловозів та автобусів на окремих ділянках", - йдеться у повідомленні.

В Укрзалізниці додали, що наразі триває оцінка пошкоджень та строки відновлень.