Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Росіяни обстріляли залізничну інфраструктуру на Донеччині: є знеструмлення, затримуються поїзди

Росіяни обстріляли залізничну інфраструктуру на Донеччині: є знеструмлення, затримуються поїзди

Катерина Ганжа
6 вересня, 2025 субота
08:14
Війна з Росією

Уранці суботи, 6 серпня, російська окупаційна армія здійснила обстріл залізничної інфраструктури на Донеччині

Зміст

Про це повідомляє Укрзалізниця.

"Маємо знеструмлену дільницю перед Слов'янськом, внаслідок чого буде вимушена затримка як приміських поїздів, так і далекого сполучення. Для найближчих рейсів краматорського напрямку можливе використання резервних тепловозів та автобусів на окремих ділянках", - йдеться у повідомленні.

В Укрзалізниці додали, що наразі триває оцінка пошкоджень та строки відновлень. 

  • Найбільше заявок на евакуацію в Донецькій області надходить із Костянтинівки. Це місто регулярно зазнає обстрілів та бомбардувань з боку росіян.
Новини
Суспільство
Росія
транспорт
Укрзалізниця
російська армія
Донеччина
