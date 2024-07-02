Росіяни переміщують резерви з Бердянського напрямку на північ Донеччини, - Андрющенко

Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Сьогодні фіксуємо термінове перекидання організованими колонами з Бердянського напрямку на північ Донецької області через Волноваху та Новоазовськ", - написав він.

За словами Андрющенка, ворог переміщує резерви з таборів підготовки.

"З огляду на сьогоднішню ситуацію, якщо така тенденція продовжиться в найближчі дні, то бажання наступу на півдні залишиться лише бажанням, а концентрація всіх наявних резервів зміститься в бік Торецька/Покровська", - додає радник міського голови.