Росіяни переміщують резерви з Бердянського напрямку на північ Донеччини, - Андрющенко
Російські окупанти почали переміщувати військові резерви з Бердянського напрямку через Волноваху й Новоазовськ на північ Донецької області
Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"Сьогодні фіксуємо термінове перекидання організованими колонами з Бердянського напрямку на північ Донецької області через Волноваху та Новоазовськ", - написав він.
За словами Андрющенка, ворог переміщує резерви з таборів підготовки.
"З огляду на сьогоднішню ситуацію, якщо така тенденція продовжиться в найближчі дні, то бажання наступу на півдні залишиться лише бажанням, а концентрація всіх наявних резервів зміститься в бік Торецька/Покровська", - додає радник міського голови.
- 2 липня повідомлялось, що ворог прагне перерізати трасу Покровськ-Костянтинівка, що ускладнить забезпечення українських сил на східному фронті.
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