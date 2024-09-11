Росіяни починають чітко розуміти свої недоліки й переваги на фронті, - пресофіцер 3-ї ОШБр Бородін

Про це він розповів у етері Еспресо

"Це не є наступ на ті, про які ви кажете, наші позиції, проте вони намагаються розтягнути наші резерви, сили оборони, це декілька наступальних дій одночасно. І насправді в якомусь плані вони не дають… наприклад, в нашій зоні відповідальності, наші штурми, це теж по факту спроба, щоб ми були зайняті конкретно цією зоною відповідальності, не було можливості перекинути. Інша справа - наскільки їм вдасться це, але я думаю, що це питання розтягування, воно у них в довгочасній перспективі. Це дійсно складний момент, тому що вони працюють масштабами, і зараз масштаб часу, тобто коли ти не береш одним разом, а коли ти розтягуєш, ти маєш в такому стані, в такому шпагаті тривалий час і дивишся на ситуацію. Я думаю, що їхня позиція зараз така", - розповів він.

За словами Олександра Бородіна, росіяни почали розуміти свої недоліки та переваги на фронті.

"Основна небезпека, на мій погляд, полягає в тому, що вони чітко починають розуміти свої недоліки, свої переваги й більш адекватно взагалі дивитись на загальну картину. І за рахунок цього, оскільки вони використовують в більшості піхотні з’єднання, плюс артилерія, плюс FPV - це раз. Є другий момент: те, що знищення особового складу не зменшує його кількість по факту, тобто це резерви, які стоять в такій черзі та при, умовно, знищенні чи виведенні з ладу роти, наступна рота прям заходить одразу, вона вже є. І навіть рота, яка замінить цю роту", - зазначив пресофіцер.

Військовий зауважив, що піхотна складова у ворога "майже безкінечна".

"Тобто це декілька рівнів резервів і такий підхід дозволяє це робити їм не в одному місці, а в багатьох. Тому що піхотна складова у них майже безкінечна, не знаю. FPV і артилерія: FPV будували явно на масштабах, тобто виробництво у них поставлено на потік. Артилерія - теж ніколи не було у них сильної проблеми як з БК, так і з розрахунками. Тому такий формат вони вибрали спеціально, тому що, я думаю, механізовані з’єднання, використання механізованих з'єднань у них, вони швидко закінчуються просто. А тут це те, що вони можуть робити вдовгу, і можуть робити на дуже широкій ділянці фронту. Майже по всьому фронту, я думаю, вони здатні такими штурмами робити, які самі по собі, кожен окремо не має якоїсь складності, але час та наполегливість, воно все ускладнює", - вважає військовий.