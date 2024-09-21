Росіяни поранили безпілотниками двох жителів Берислава на Херсонщині

Про це повідомляє Херсонська ОДА.

Близько десятої ранку під удар потрапила 57-річна жінка. В неї - вибухова травма, забій головного мозку, уламкове поранення голови та шиї. Вона - у тяжкому стані.

Внаслідок скиду вибухівку з дрона постраждав 53-річний чоловік. Він дістав вибухову травму та уламкове пораненя ноги.

Нині медики надають всю необхідну допомогу потерпілим.