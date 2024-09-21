Росіяни поранили безпілотниками двох жителів Берислава на Херсонщині
У суботу, 21 вересня, російська армія атакувала безпілотниками Берислав у Херсонській області, внаслідок чого поранення дістали двоє цивільних мешканців
Про це повідомляє Херсонська ОДА.
Близько десятої ранку під удар потрапила 57-річна жінка. В неї - вибухова травма, забій головного мозку, уламкове поранення голови та шиї. Вона - у тяжкому стані.
Внаслідок скиду вибухівку з дрона постраждав 53-річний чоловік. Він дістав вибухову травму та уламкове пораненя ноги.
Нині медики надають всю необхідну допомогу потерпілим.
- Від початку доби 20 вересня російська окупаційна армія атакує Херсонщину. Унаслідок обстрілів загинули дві людини, також є поранені.
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