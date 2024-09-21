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Головна Війна з Росією Росіяни поранили безпілотниками двох жителів Берислава на Херсонщині

Росіяни поранили безпілотниками двох жителів Берислава на Херсонщині

Ксенія Золотова
21 вересня, 2024 субота
11:46
Війна з Росією вибух

У суботу, 21 вересня, російська армія атакувала безпілотниками Берислав у Херсонській області, внаслідок чого поранення дістали двоє цивільних мешканців

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Про це повідомляє Херсонська ОДА.

Близько десятої ранку під удар потрапила 57-річна жінка. В неї - вибухова травма, забій головного мозку, уламкове поранення голови та шиї. Вона - у тяжкому стані. 

Внаслідок скиду вибухівку з дрона постраждав 53-річний чоловік. Він дістав вибухову травму та уламкове пораненя ноги. 

Нині медики надають всю необхідну допомогу потерпілим.

  • Від початку доби 20 вересня російська окупаційна армія атакує Херсонщину. Унаслідок обстрілів загинули дві людини, також є поранені.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Херсонщина
безпілотник
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