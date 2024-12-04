"Росіяни розширюють фланги": депутат облради Скорик розповів про ситуацію на Харківщині
Депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик зазначив, що втрата Борової може стратегічно відкрити доступ до міста Ізюм
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Ситуація досить складна. Росіяни постійно здійснюють штурмові дії, але з правого берега їх вибили. Селище Новомлинськ, у якому ворог намагався закріпитися, звільнене. Наразі питання їхньої присутності на правому березі річки Оскіл уже неактуальне. Проте росіяни розширюють свої фланги вліво й вправо, а населені пункти, які там розташовані, постійно перебувають під штурмовими діями", - зауважив Скорик.
За словами депутата Харківської обласної ради, такі населені пункти, як Борова, уже досить близько до лінії фронту - приблизно 14 кілометрів. Якщо Україна втратить Борову, то стратегічно відкриється доступ до міста Ізюм.
"Також Куп'янськ і Куп'янськ-Вузловий можуть опинитися під загрозою окупації, особливо та частина Куп'янська, що розташована на лівому березі.Тому ситуація залишається складною, але Сили оборони тримаються", - наголосив Скорик.
- Російський ворог намагався захопити та утримати плацдарм на правому березі річки Оскіл на Харківщині. Сили оборони витіснили окупантів.
- Росіяни зосередили основні зусилля на Покровському й Курахівському напрямках фронту, а також активно атакують на Времівському й Куп’янському. За минулу добу відбулося 192 бойових зіткнення.
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