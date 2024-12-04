"Росіяни розширюють фланги": депутат облради Скорик розповів про ситуацію на Харківщині

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ситуація досить складна. Росіяни постійно здійснюють штурмові дії, але з правого берега їх вибили. Селище Новомлинськ, у якому ворог намагався закріпитися, звільнене. Наразі питання їхньої присутності на правому березі річки Оскіл уже неактуальне. Проте росіяни розширюють свої фланги вліво й вправо, а населені пункти, які там розташовані, постійно перебувають під штурмовими діями", - зауважив Скорик.

За словами депутата Харківської обласної ради, такі населені пункти, як Борова, уже досить близько до лінії фронту - приблизно 14 кілометрів. Якщо Україна втратить Борову, то стратегічно відкриється доступ до міста Ізюм.

"Також Куп'янськ і Куп'янськ-Вузловий можуть опинитися під загрозою окупації, особливо та частина Куп'янська, що розташована на лівому березі.Тому ситуація залишається складною, але Сили оборони тримаються", - наголосив Скорик.