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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни сформували угруповання для прикриття кордону РФ: вони розміщені на Білгородщині, Курщині та Брянщині

21 лютого, 2024 середа
14:33
Війна з Росією Вадим Скібіцький, заступник начальника ГУР МО України

У Головному управлінні розвідки заявили, що росіяни сформували угруповання для прикриття кордону у Білгородській, Курській та Брянській областях

Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна розповів заступник начальника ГУР генерал-майор Вадим Скібіцький.

Він зазначив, що формування угруповань для прикриття кордону РФ - це та зміна, яка відбулася за два роки. На думку Скібіцького, це пов'язано зі страхом росіян, що "ми будемо більш активні, проводитимемо відповідні дії на території РФ".

"Можливо, це і необхідно: переносити війну на територію Росії. Там вони зосередили угруповання близько 30 тисяч військовослужбовців. Останнім часом їх було теж посилено підрозділами 116 бригади росгвардії, яку було перекинуто. Три батальйони було перекинуто з нашого Маріуполя на територію Бєлгородської області. Як вони теж визнають, для того, щоб гарантувати безпеку і проведення виборів вічно живого Путіна", - розповів він.

Представник ГУР вказав, що також росіяни почали активніше залучати росгвардію, яка на початку повномасштабного вторгнення була представлена лише частково, батальйонами. Майже 33 тисячі росгвардійців забезпечують діяльність окупаційної влади, охорону стратегічних об'єктів і за необхідності можуть виконувати завдання оборони саме на тимчасово окупованих територіях. 

Скільки росіян воюють на території України

За даними ГУР,  сухопутна частина російської армія, яка розташована на території України налічує близько 470 тисяч осіб.  

"Якщо говорити про те, що змінилося за цей час, - то це чисельність угруповання, розгорнутого на нашій території. Наразі сухопутний компонент, сухопутна частина угруповання, яка розташована на території України, становить близько 470 тисяч військовослужбовців. І це тільки сухопутний компонент, я не беру авіацію, не рахуємо сюди військово-морський флот, який теж залучається до проведення операцій, до завдання ударів", - сказав Скібіцький. 

Ізоляція Чорноморського флоту РФ

Скібіцький також зазначив, що два роки відсічі росіянам, Україні вдалося ізолювати російський флот: всі основні ворожі бойові кораблі РФ перебувають у Новоросійську. Вони можуть заходити у Севастополь, але лише для поповнення боєприпасів, перезаряджання чи коли перебувають на бойовому чергуванні. 

"А так уся активність Чорноморського флоту - біля узбережжя Криму або в східній частині Чорного моря. Ми повністю забезпечили на сьогодні можливість контролювати у вогневому плані, можливість завдавати ударів по Чорноморському флоту, якщо він заходитиме в північно-західну частину. І це нам дало можливість відновити роботу морського коридору", - розповів представник розвідки. 

Він наголосив, що за два роки Україні вдалося звільнити з-під окупації багато територій. Крім того, РФ не досягнула своєї стратегічної мети - повного загарбання України. 

"Ми порушили повністю плани, які мала Росія в лютому 2022 року", - додав Скібіцький.

  • З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила щонайменше 406 тисяч військових. Журналісти змогли встановити імена 45 тисяч. 
Теги:
Україна
Росія
корабель
російська армія
Кривий Ріг
окупанти
ГУР
Чорноморський флот Росії
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