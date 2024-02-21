Журналісти встановили імена близько 45 тис. росіян, які загинули на війні в Україні
З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила щонайменше 406 тис. військових. Журналісти змогли встановити імена 45 тис.
Про це пише російська Бі-бі-сі.
Журналістам вдалося встановити імена 45 123 російських військових, які загинули на війні в Україні з лютого 2022 року. З них щонайменше 6614 - це загиблі з жовтня 2023 року по лютий 2024 року, тобто в період, коли російські підрозділи наступали під Авдіївкою.
Зазначається, що основне навантаження під час штурму Авдіївки лягло на людей, які були ув'язнені, добровольців та мобілізованих. Із 5406 загиблих мобілізованих 80% загинули за другий рік війни.
Журналісти вели підрахунок за відкритими джерелами - повідомленнями місцевих адміністрацій, ЗМІ та родичів загиблих, а також за даними цвинтарів. Реальна цифра втрат може бути значно вищою.
- Протягом минулої доби російська армія втратила 1130 бійців.
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