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Ексклюзив

Росіяни шукають слабкі місця на Курахівському напрямку, - генерал Маломуж про ситуацію на фронті

Марина Клюєва
15 вересня, 2024 неділя
19:36
Війна з Росією ЗСУ

Генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010) Микола Маломуж розповів, що росіяни шукають слабкі місця на Курахівському напрямку

Зміст

Про це він повідомив у етері Еспресо. 

"Путін дав завдання захопити Покровськ і рухатися далі для захоплення всієї Луганської та Донецької області, що в нього фактично не виходить. Ми дійсно маневруємо в деяких міста та селах, де він знищив усю інфраструктуру і будівлі. Ми відійшли, але відійшли на підготовлені тепер уже позиції, де ми вогневими валами знищуємо їх на тих територіях, або на тих місцях, де вони заходили, пристріляних. Тому на цей момент величезні втрати. Ми вже маємо чітко інформацію, що за попередній тиждень ворог втратив 8540 так званих вояків своїх, які займаються агресією в Україні. Це, зрозуміло, сотні танків, БТРів, БМП, це те, що в основному на Покровському напрямку. Там виконуємо два завдання: в першу чергу тримаємо оборону, периметр, маневруємо. І друге: знищуємо величезний резерв ворога - це завдання номер один для того, щоб підірвати військову потугу ворога", - розповів генерал.

Маломуж зауважив, що росіяни кидали на Покровський напрямок кращі свої сили, а Путін "десятки разів" давав завдання захопити місто. 

"Ворог не може зараз прорвати Покровськ, хоча Путін десятки разів давав завдання захопити Покровськ. Туди кидали кращі сили: повітряно-десантних військ, морська піхота, спецназ головного управління розвідки Російської Федерації, спецназ ФСБ, різні групи так би мовити та підрозділи якраз і сил спеціальних операцій, і нацгвардії, і навіть вагнерівців, які начебто "спеціалісти" по захопленню міст - не вийшло. Тому зараз іде переміщення на Курахівський напрямок - шукає слабкі місця - і далі це Вугледар. Там намагаються зараз потіснити наші війська, які дійсно там були переміщені ближче до Покровська і наразі прориватися там. Але ми там стабілізували ситуацію, ми там трохи просунулися і створили загрозу оточення, але ми наносимо тепер удари з флангів, або вогневими засобами там, де концентрація військ. Тобто на Покровському напрямку більш-менш ситуація дійсно стабілізована на сьогодні, хоча вона міняється. Тому що все-таки цей напрямок залишається основним, але зараз переміщуємо все на південь, там вони намагаються проривати, але сил і засобів вже недостатньо", - вважає він.

Микола Маломуж наголосив, що росіяни втрачають за два місяці чисельність військових у розмірі армії. 

"Якщо ми говоримо про цілу армію, за два місяці вона (Росія, - ред.) губить цілу армію: 75 тисяч - це армія Російської Федерації, яка все-таки пройшла якесь навчання, бойове злагодження, вступила в бій, а ми її знищили. Тому поповнити армію за два місяці надзвичайно складно навіть при ресурсах Росії, навіть при тих грошах, які вони зараз дають військовослужбовцям - це вже не працює. Тому сили знецінюються і найголовніше, що вони знецінюються за рахунок не тільки завдання потужних втрат нашими Збройними Силами і в різних секторах. Це ж не тільки Покровськ, це, от я контактую з командирами бригад, такі ж ситуації на Харківщині, біля Часового Яру, коли наші бійці 95-ї і 24-ї бригади там проводили операції надпотужні, в інших місцях, ну і зрозуміло, це Курщина, яка сьогодні відтягнула до 70 тисяч, якраз підрозділів", - сказав генерал. 

  • За минулу добу 14 вересня на російсько-українському фронті відбулося 164 бойових зіткнення. Окупанти найактивніші на Покровському та Курахівському напрямках.
Теги:
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
Микола Маломуж
Донеччина
Військові новини
втрати окупантів
Покровськ
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