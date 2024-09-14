На фронті відбулося 83 боєзіткнення: ворог найактивніший на Покровському та Курахівському напрямках

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Росіяни продовжують застосовувати авіацію та артилерію по прикордонних районах Сумщини. Зокрема, під артилерійськими ударами опинилися райони населених пунктів Нова Гута, Грабовське, Вовківка, Сопич, Уланове, Новодмитрівка, Бачівськ.

Крім того, авіаційного удару зазнали Нова Гута, Ободи, Іскрисківщина, Павлівка, Білопілля, Кіндратівка.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку російські окупанти тричі штурмували позиції українських підрозділів в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог атакував чотири рази в напрямку Лозової та Синьківки. Одна атака відбита Силами оборони, три боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку противник атакував у районах Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Новосадового, Зарічного, Серебрянки та Тернів. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже 11 боєзіткнень, досі триває п’ять.

На Сіверському напрямку ворог надалі намагається прорвати оборону наших військ, проте отримує відсіч від українських підрозділів. Так, поблизу Верхньокам’янського та Виїмки, окупанти двічі намагалися потіснити наші підрозділи, наразі одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили один штурм поблизу Андріївки.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилася до шести. Ворог, за підтримки авіації, атакує біля Торецька, де наші захисники відбили дві атаки, Дружби та Неліпівки, де вже відбито чотири атакувальні дії, ще два боєзіткнення тривають. Зазнали ударів КАБами Костянтинівка, Клебан-Бик та Катеринівка, некерованими авіаційними ракетами - населений пункт Дружба.

На Покровському напрямку впродовж дня агресор здійснив 23 атаки в районах Сухої Балки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоолександрівки, Новоторецька, Гродівки, Красного Яру, Новогродівки та Маринівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 23 атаки противника, шість боїв ще тривають.

На Курахівському напрямку від початку доби загарбник 27 разів атакував наші підрозділи. Намагався просунутися поблизу Селідового, Українська, Красногорівки, Долинівки, Желаного Другого, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки. Наразі тривають три боєзіткнення біля Георгіївки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку наші війська відбили дві атаки в бік Водяного та Золотої Ниви, спроби просунутися не принесли успіхів противнику.

На Оріхівському напрямку зазнали ударів некерованими авіаційними ракетами населені пункти П'ятихатки та Лобкове.

На Придніпровському напрямку дві атаки загарбників успіху не мали.