Росіяни скинули авіабомбу на багатоповерхівку в Костянтинівці: постраждали щонайменше 12 людей, під завалами може бути жінка

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, 7 травня 2025 року о 22:50 війська РФ атакували Костянтинівку з використанням ФАБ-250 з модулем УМПК. Засіб ураження поцілив по багатоквартирному будинку", - ідеться в повідомленні.

Унаслідок авіаудару порання отримали троє чоловіків і жінка. У них діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забій і переохолодження.

Ще восьмеро цивільних дістали легкі тілесні ушкодження. Їх деблокували рятувальники.

"Потерпілим надано медичну допомогу. Ще одна містянка, імовірно, перебуває під завалами", - додали в Офісі генпрокурора.

Фото: Офіс генерального прокурора

Зазначається, що в населеному пункті пошкоджено 3 багатоквартирних будинки та магазин.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

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