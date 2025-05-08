Росіяни скинули авіабомбу на багатоповерхівку в Костянтинівці: постраждали щонайменше 12 людей, під завалами може бути жінка
Уночі 7 травня російська окупаційна армія скинула авіабомбу на багатоповерхівку в Костянтинівці Донецької області. Внаслідок ворожої атаки постраждали щонайменше 12 людей, під завалами може бути жінка
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
"За даними слідства, 7 травня 2025 року о 22:50 війська РФ атакували Костянтинівку з використанням ФАБ-250 з модулем УМПК. Засіб ураження поцілив по багатоквартирному будинку", - ідеться в повідомленні.
Унаслідок авіаудару порання отримали троє чоловіків і жінка. У них діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забій і переохолодження.
Ще восьмеро цивільних дістали легкі тілесні ушкодження. Їх деблокували рятувальники.
"Потерпілим надано медичну допомогу. Ще одна містянка, імовірно, перебуває під завалами", - додали в Офісі генпрокурора.
Фото: Офіс генерального прокурора
Зазначається, що в населеному пункті пошкоджено 3 багатоквартирних будинки та магазин.
"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Читайте також: Ворог перетворює Костянтинівку на руїну, але фізичних спроб зайти туди поки що не було, - DeepState
- Уранці 27 квітня російські окупаційні війська завдали авіаційних ударів по місту Костянтинівка Донецької області, унаслідок чого загинули та зазнали поранень цивільні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.25 Купівля 41.25Продаж 41.77
- EUR Купівля 46.52Продаж 47.2
- Актуальне
- Важливе