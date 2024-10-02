Росіяни скинули КАБ на Харків: пошкоджено приватні житлові будинки та гаражі
У ніч на 2 жовтня російська армія атакувала КАБом Київський район Харкова. Внаслідок влучання снаряду пошкоджено приватні житлові будинки та гаражі
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
О 4:23 він заявив, що у Харкові пролунав вибух.
Пізніше він уточнив, що внаслідок влучання КАБу по Київському району Харкова пошкоджено гаражний кооператив, автомобілі та приватні житлові будинки.
"На щастя, жертв немає. Профільні служби продовжують обстеження місця події", - написав Терехов.
- У п'ятницю, 27 вересня, російська армія обстріляла Харків. Зафіксовано влучання у приватний будинок у Київському районі міста. Спалахнула пожежа.
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