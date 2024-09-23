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Росіяни скинули з дрона вибухівку на Херсон: у пораненого чоловіка травматична ампутація передпліччя

Ксенія Золотова
23 вересня, 2024 понедiлок
18:42
Війна з Росією обстріл

У понеділок, 23 вересня, російська армія скинула з безпілотника вибухівку на Дніпровський район Херсона. Внаслідок атаки в пораненого чоловіка сталася травматична ампутація передпліччя

Зміст

Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

За його словами, до лікарні ушпиталено 57-річного чоловіка, який постраждав внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона у Дніпровському районі міста.

"У потерпілого мінно-вибухова та закрита черепно-мозкова травма, травматична ампутація правого передпліччя, травматичний шок", - розповів Мрочко, додавши, що лікарі проводять дообстеження.

  • Вранці неділі, 22 вересня російські окупанти з БПЛА атакували середмістя Херсона, внаслідок чого поранення дістав чоловік. Пізніше дрон поранив чоловіка та жінку у Дніпровському районі.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Херсон
безпілотник
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