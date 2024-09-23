Росіяни скинули з дрона вибухівку на Херсон: у пораненого чоловіка травматична ампутація передпліччя

Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

За його словами, до лікарні ушпиталено 57-річного чоловіка, який постраждав внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона у Дніпровському районі міста.

"У потерпілого мінно-вибухова та закрита черепно-мозкова травма, травматична ампутація правого передпліччя, травматичний шок", - розповів Мрочко, додавши, що лікарі проводять дообстеження.