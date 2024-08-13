Росіяни скопіювали українську роботизовану турель "Шабля" та назвали її "Чапай"
Російська Федерація скопіювала концепцію та реалізацію української роботизованої турелі "Шабля", яку ЗСУ використовують ще з часів АТО. Окупанти назвали свій аналог "Чапай"
Про це повідомляє Defence Express.
Відомо, що росіяни на оборонному форумі "Армія-2024" презентували свою дистанційно керовану кулеметну турель, яка нагадує роботизовану турель "Шабля" українського виробництва.
"Сама розробка є російською реалізацією української розробки - "Шабля", який з вересня 2023 року допущений до експлуатації ЗСУ, хоча на передовій він ще з часів АТО. За це час турель отримала численні схвальні відгуки від бійців, контрактується для ЗСУ, та використовується не лише, як окрема турель, а й складі наземних дронів", - пишуть у Defence Express.
Зазначено, що ворог повторив у своїй турелі і концепцію, і реалізацію української "Шаблі". Зокрема, "Чапай" дистанційно керується по дротах і використовує оптико-прицільний модуль. Водночас турель РФ адаптована для різних кулеметів.
Наголошується, зараз росіяни презентували виставковий зразок турелі. Однак існує вірогідність, що копія української "Шаблі" може піти в серійне виробництво.
- 9 січня стало відомо, що Україна вперше законтрактувала роботизовані турелі "ШаБля" в межах кластеру для розвитку військових технологій в Україні Brave1.
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