Росіяни скопіювали українську роботизовану турель "Шабля" та назвали її "Чапай"

Про це повідомляє Defence Express.

Відомо, що росіяни на оборонному форумі "Армія-2024" презентували свою дистанційно керовану кулеметну турель, яка нагадує роботизовану турель "Шабля" українського виробництва.

"Сама розробка є російською реалізацією української розробки - "Шабля", який з вересня 2023 року допущений до експлуатації ЗСУ, хоча на передовій він ще з часів АТО. За це час турель отримала численні схвальні відгуки від бійців, контрактується для ЗСУ, та використовується не лише, як окрема турель, а й складі наземних дронів", - пишуть у Defence Express.

Зазначено, що ворог повторив у своїй турелі і концепцію, і реалізацію української "Шаблі". Зокрема, "Чапай" дистанційно керується по дротах і використовує оптико-прицільний модуль. Водночас турель РФ адаптована для різних кулеметів.

Наголошується, зараз росіяни презентували виставковий зразок турелі. Однак існує вірогідність, що копія української "Шаблі" може піти в серійне виробництво.