Росіяни створили в Бердянську церковну школу та закликають віддавати туди дітей, - голова МВА

Про це повідомила голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна.

Окупанти заохочують батьків віддавати малечу до створеної росіянами "Бердянської гімназії імені новомучеників і сповідників Бердянських".

"Що пропонують окупанти? "Навчання відповідно до Федерального державного освітнього стандарту" – тобто, повне ігнорування української освітньої програми та насадження російських наративів", - пише Галіціна.

Також росіяни заявляють про "Розвиток особистості на основі православних християнських цінностей".

"Читайте: промивання мізків ідеологією "руського міру" та московського патріархату. "Вивчення основ православної культури, церковного співу та церковнослов'янської мови" – замість української мови, літератури та історії", - зазначає голова МВА.