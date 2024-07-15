Росіяни створили в Бердянську церковну школу та закликають віддавати туди дітей, - голова МВА
У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області росіяни створили церковну школу та закликають батьків віддавати туди дітей 1-5 класів
Про це повідомила голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна.
Окупанти заохочують батьків віддавати малечу до створеної росіянами "Бердянської гімназії імені новомучеників і сповідників Бердянських".
"Що пропонують окупанти? "Навчання відповідно до Федерального державного освітнього стандарту" – тобто, повне ігнорування української освітньої програми та насадження російських наративів", - пише Галіціна.
Також росіяни заявляють про "Розвиток особистості на основі православних християнських цінностей".
"Читайте: промивання мізків ідеологією "руського міру" та московського патріархату. "Вивчення основ православної культури, церковного співу та церковнослов'янської мови" – замість української мови, літератури та історії", - зазначає голова МВА.
- 10 липня повідомлялось, що у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області загарбники використовують церкву задля пропаганди: задіюють на спортивних заходах та в освіті.
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