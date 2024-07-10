Зомбують на спортивних заходах і в освіті: в Бердянську окупанти використовують церкву задля пропаганди

Про це повідомила голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна.

Вона розповіла, що загарбники намагаються впровадити своє духовенство у всі сфери життя міста, створюючи ілюзію "нормальності" окупаційного режиму.

Зокрема, за її словами, днями у Чернігівському районі окупанти організували захід до так званого "Дня сім'ї, любові та вірності", залучивши представника "Бердянської єпархії РПЦ МП" для проведення "години духовності".

Окупанти використовують церкву навіть на спортивних заходах.

"Особливо тривожним є втручання окупаційної церкви в освітню сферу - через створену окупантами "православну гімназію" вони намагаються контролювати освітній процес, нав'язувати молоді проросійську ідеологію під виглядом релігійного виховання та зрощувати нове покоління ФСБшників в рясах", - додала Галіціна.

Фото: t.me/berdmisk