"Росіяни тиснуть на стиках, намагаються просочитися між позиціями, деколи по одному": воїн 77-ї ОАМБр Петрович про Куп’янський напрямок

Про це розповів військовослужбовець 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ Віктор Петрович в етері Еспресо.

"У нас на даному етапі складна (ситуація, - ред.) дуже, але контрольована, на щастя. І ми наразі тримаємо, ну тобто ворог також тисне, також намагається просунутися малими групами і тому подібне, але тим не менше вдається якось утримувати позиції, незважаючи на переважаючого ворога, зокрема в кількості особового складу, але вдається за рахунок злагодженості утримувати позиції і фактично там за останні півроку особливих просувань в нашій смузі не було. Вони тиснуть і на стиках, і намагаються якось просочитися між позиціями, ховаючись між зеленкою, малими групами, супер дуже малими групами по одному деколи. Але тим не менш наразі тримаємо їм не даємо ворогу створити ближче до Борової. Тобто, треба розуміти, що Куп’янський напрямок також дуже великий, ми ближче до Борової. От в цьому районі ми намагаємося не дати ворого створити якусь болючу точку, не дати прориву і не дати витіснити нас на правий берег Осколу", - розповів військослужбовець.

Наразі 77 Окрема аеромобільна бригада проводить збір на безпілотні системи. Мета збору: 700 тис. грн. Долучитися до збору можна за посиланням.

Номер картки збору: 5375 4112 1751 3774.

"Безпілотні системи - це надважлива частина ударних сил і розвідувальних сил. І дуже важливо, щоб у них була різна номенклатура, там і різні детонатори, і різні приспособи для того, щоб постійно літали і все, що знищує ворог, там якісь антени, кабелі, щоб вони всі поновлювались. Це дуже важливо. І насправді безпілотні системи бережуть піхоту, бережуть кров піхоти, бережуть життя. Добре розвідали, добре урадили ворога. Значить, він не дійшов до наших позицій, значить, відповідно нашим піхотинцям, нашим хлопцям безпосередньо в окопах не треба ризикувати, не треба відбиватися, не треба входити в прямий контакт. Всі тоді спокійні і немає ніяких проривів і тому подібне, тому дуже важливо донатити, взагалі важливо на все донатити, ну, зокрема і на безпілотні системи", - зазначив Віктор Петрович.