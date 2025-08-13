Росіяни у двох областях України атакували дронами швидку й автівки цивільних: загинула людина, є поранені
Російська окупаційна армія 13 серпня атакувала дронами швидку й автівки цивільних на Херсонщині та Донеччині, внаслідок чого загинула людина
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
У Бериславському районі Херсонської області ворожий БПЛА влучив у легковий автомобіль, унаслідок чого загинула людина, одна жінка дістала поранення. Рятувальники деблокували загиблого та доставили постраждалу до лікарні.
"Крім того, удар по кареті швидкої спричинив пожежу, яку загасили вогнеборці", - повідомили надзвичайники.
На Донеччині російський дрон влучив у легковик, у якому перебували троє цивільних. Унаслідок атаки авто з’їхало в кювет.
"Двох чоловіків витягли поліціянти, третього деблокували рятувальники та передали медикам", – додали в ДСНС.
- 13 серпня РФ атакувала FPV-дроном поліцейську автівку біля Куп’янська, внаслідок чого було поранено чотирьох правоохоронців.
