Росіяни у двох областях України атакували дронами швидку й автівки цивільних: загинула людина, є поранені

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

У Бериславському районі Херсонської області ворожий БПЛА влучив у легковий автомобіль, унаслідок чого загинула людина, одна жінка дістала поранення. Рятувальники деблокували загиблого та доставили постраждалу до лікарні.

"Крім того, удар по кареті швидкої спричинив пожежу, яку загасили вогнеборці", - повідомили надзвичайники.

На Донеччині російський дрон влучив у легковик, у якому перебували троє цивільних. Унаслідок атаки авто з’їхало в кювет.

"Двох чоловіків витягли поліціянти, третього деблокували рятувальники та передали медикам", – додали в ДСНС.