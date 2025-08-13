РФ атакувала FPV-дроном поліцейську автівку біля Куп’янська: поранено чотирьох правоохоронців
Російська окупаційна армія на Харківщині атакувала FPV-дроном поліцейський автомобіль, унаслідок чого четверо правоохоронців дістали контузії
Про це повідомив керівник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.
"Російський FPV-ждун атакував поліцейський автомобіль по дорозі до Куп’янська. Він спостерігав і очікував прямо на трасі, на роздільній смузі", - написав він.
Зазначається, що правоохоронці їхали на виклик щодо знайденого трупа чоловіка.
"Дрон атакував миттєво, мішенню був водій – і саме він всіх врятував. Поліціянт, який був за кермом, одразу помітив FPV, збільшив швидкість та почав маневрувати. Завдяки цьому влучання сталося в задню частину автомобіля", - розповів Болвінов.
Він уточнив, що слідчий, експерт, криміналіст та водій дістали контузії. Вони вижили лише завдяки тому, що автівка була броньованою.
Болвінов зазначив, що окупанти цілеспрямовано атакують екіпажі ДСНС та поліції, дистанційно мінують перехрестя, чергують дронами вздовж доріг, залишають FPV-ждунів на дахах будівель.
- У жовтні минулого року росіяни атакували FPV-дронами "Білих янголів", які евакуювали цивільних із Сумщини.
- Наприкінці липня 2025 року "Білий янгол" збив ворожий дрон, який намагався атакувати авто з цивільними під час евакуації.
- 6 серпня поліція повідомила, що РФ на Лиманському напрямку атакувала евакуаційний транспорт "ланцетом".
