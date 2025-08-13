РФ атакувала FPV-дроном поліцейську автівку біля Куп’янська: поранено чотирьох правоохоронців

Про це повідомив керівник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

"Російський FPV-ждун атакував поліцейський автомобіль по дорозі до Куп’янська. Він спостерігав і очікував прямо на трасі, на роздільній смузі", - написав він.

Зазначається, що правоохоронці їхали на виклик щодо знайденого трупа чоловіка.

"Дрон атакував миттєво, мішенню був водій – і саме він всіх врятував. Поліціянт, який був за кермом, одразу помітив FPV, збільшив швидкість та почав маневрувати. Завдяки цьому влучання сталося в задню частину автомобіля", - розповів Болвінов.

Він уточнив, що слідчий, експерт, криміналіст та водій дістали контузії. Вони вижили лише завдяки тому, що автівка була броньованою.

Болвінов зазначив, що окупанти цілеспрямовано атакують екіпажі ДСНС та поліції, дистанційно мінують перехрестя, чергують дронами вздовж доріг, залишають FPV-ждунів на дахах будівель.