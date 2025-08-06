Вибухнув за кілька метрів: РФ на Лиманському напрямку атакувала "ланцетом" евакуаційний транспорт "Білого янгола"

Про це повідомила пресслужба Донецької ОВА.

Зазначається, що правоохоронці вивезли з лінії фронту 11 літніх людей із селища Ямпіль та села Озерне.

"На подвір’я не вийти, постійні скиди з дронів. Від вибухів у будинках вилетіли вікна, пошкоджені дахи", - розповіли мешканці, які попросили про евакуацію.

"Білі янголи" допомогли людям завантажити речі та вивезли їх на броньованому авто.

"Під час передачі евакуйованих волонтерам неподалік вибухнув БПЛА "Ланцет". На щастя, ніхто не постраждав", - ідеться у повідомленні.

В ОВА закликали населення не зволікати з евакуацією, щоб урятувати життя.