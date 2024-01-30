Росіяни вчетверте за місяць впустили авіабомби на власну територію: розвідка Британії назвала причину такої тенденції

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.



За даними російського телеграм-канала "Астра", 27 січня російські літаки випадково випустили два некеровані боєприпаси ФАБ-250 по двох російських селах в Білгородській області. Це призвело до евакуації до 150 цивільних у радіусі 500 метрів.



Розвідка Британії зазначає, що цей інцидент став вже четвертим аварійним авіаційним скидом російських боєприпасів на власну територію у січні 2024 року. А загалом подібне сталося вже п’яте за рік, найперший випадок у Бєлгороді 20 квітня 2023 року.



Британське відомство додає, що наразі неможливо підтвердити, відбуваються такі інциденти через неякісне озброєння літака перед вильотами або через погане виконання місій екіпажем. Експерти припускають, що це поєднання обох факторів.

"Зростаюча частота таких подій, ймовірно, свідчить про певну втому повітряного та наземного екіпажів на лінії фронту Росії, а також про неналежну підготовку екіпажу", - наголошують у британській розвідці.

Падіння російських авіабомб на підконтрольній РФ території

8 січня російські загарбники з авіації вдарили по вцілілих багатоповерхівках тимчасово окупованого Рубіжного Луганської області. Через наявність свідків і велику кількість постраждалих окупантам не вдалося приховати подію.

Подібне "нештатне сходження" боєприпасу сталося на території Воронезької області РФ. Тоді, під час атаки по Україні, російський авіаційний боєприпас упав і спричинив руйнування.

Уже 29 січня російські літаки у двох населених пунктах Білгородської області знову впустили дві авіабомби ФАБ-250, якими збиралися вдарити по Україні. Через це евакуювали близько 150 мешканців.