Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Куп'янську: є загибла та поранені
Російські окупанти у четвер, 18 січня, завдали удару по багатоповерхівці у Куп'янську Харківської області. Унаслідок цього загинула жінка, є поранені
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що внаслідок ворожого удару загинула 57-річна жінка. Також зазнали поранень 57-річний та 61-річний чоловіки.
Окупанти влучили у багатоквартирний житловий будинок. Служби порятунку продовжують огляд місць обстрілів.
- Ввечері середи, 17 січня, російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" та ракети для обстрілу України.
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