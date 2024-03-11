Росіяни вдарили по селу на Херсонщині: вбили літнього чоловіка

Про це повідомляє голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

"Сьогодні вдень окупанти вдарили по населеному пункту в Дар’ївській громаді. На жаль, від отриманих травм загинув чоловік 1958 року народження", - написав він.

Читайте також: Окупанти почали скидати з БПЛА суміші, які спричиняють пожежі