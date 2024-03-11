Росіяни вдарили по селу на Херсонщині: вбили літнього чоловіка
11 березня РФ обстріляла село Іванівка Херсонської області, внаслідок чого загинув літній чоловік
Про це повідомляє голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.
"Сьогодні вдень окупанти вдарили по населеному пункту в Дар’ївській громаді. На жаль, від отриманих травм загинув чоловік 1958 року народження", - написав він.
Читайте також: Окупанти почали скидати з БПЛА суміші, які спричиняють пожежі
- Окупанти запустили бойові дрони по Харкову та Одещині - є враження об'єктів цивільної інфраструктури та пошкодження житлових будинків.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.13 Купівля 38.13Продаж 38.64
- EUR Купівля 41.57Продаж 42.34
- Актуальне
- Важливе