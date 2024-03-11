Окупанти почали скидати з БПЛА суміші, які спричиняють пожежі
Російська окупаційна армія на півночі України почала скидати з безпілотників запалювальні суміші, які спричиняють пожежі
Про це повідомили у Північному регіональному управлінні Держприкордонслужби.
Прикордонники назвали дії росіян "новим рівнем безвідповідальності".
"Прояви агресії Росії щоденно відображають безглуздість та небезпеку її дій. Окупанти, здавалося б, вичерпали всі можливі способи нашкодити Україні, але зараз вони вирішили випробувати навіть безпілотники з запалювальною сумішшю", - розповіли в ДПСУ.
"Днями в одній з прикордонних громад на Чернігівщині прикордонники зафіксували факт скидання з ворожого БПЛА невідомого предмета, який після удару об землю загорівся", - додали там.
Зазначається, що прикордонники вчасно зреагували на підступні дії агресора і не дали пожежі поширитися та зашкодити природі.
- Наприкінці січня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що з початку повномасштабного вторгнення зафіксовано майже 3,6 тис. російських злочинів проти довкілля. Ворог завдав Україні збитків на суму 2,2 трлн грн.
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