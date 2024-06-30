Росіяни вдарили з авіації по двох населених пунктах Херсонщини. Влучили в школу, гуманітарний штаб, житлові будинки

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він зазначив, що росіяни поцілили по селах у Дар’ївській і Тягинській громадах.

"В одному із сіл Дар’ївської громади є влучання в школу, пошкоджено гуманітарний штаб, об’єкт критичної інфраструктури та житлові будинки. Також удар двома керованими авіабомбами прийшовся й по Тягинській громаді", - написав він.

Прокудін додав, що інформація щодо постраждалих та пошкоджень встановлюється.