Росіяни вдарили з авіації по двох населених пунктах Херсонщини. Влучили в школу, гуманітарний штаб, житлові будинки
Ввечері неділі, 30 червня, російська армія обстріляла з авіації два населених пункти Херсонщини: влучили в школу, об’єкт критичної інфраструктури, гуманітарний штаб, житлові будинки
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Він зазначив, що росіяни поцілили по селах у Дар’ївській і Тягинській громадах.
"В одному із сіл Дар’ївської громади є влучання в школу, пошкоджено гуманітарний штаб, об’єкт критичної інфраструктури та житлові будинки. Також удар двома керованими авіабомбами прийшовся й по Тягинській громаді", - написав він.
Прокудін додав, що інформація щодо постраждалих та пошкоджень встановлюється.
- 29 червня повідомлялось, що російські війська в Херсонській області значно посилили атаки дронами по цивільних. В ОВА наголошують, що окупанти свідомо обирають мішенню мирних мешканців.
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