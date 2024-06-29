Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією На Херсонщині окупанти свідомо обирають мішенню мирних мешканців, - ОВА

На Херсонщині окупанти свідомо обирають мішенню мирних мешканців, - ОВА

29 червня, 2024 субота
18:30
Війна з Росією знищені окупанти

Російські війська у Херсонській області значно посилили атаки дронами по цивільних. В ОВА наголошують, що окупанти свідомо обирають мішенню мирних мешканців

Зміст

Про це заявив голова пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в етері телемарафону.

За його словами, атаки російських дронів активізувалися на Херсонщині, тому мешканців закликають бути дуже обережними.

"Такого ще не було, що в самому Херсоні, в передмісті так багато скидів. Антонівка зараз постійно потерпає. Ми такого ще не спостерігали", - додав очільник Толоконніков.

Він назвав російські атаки дронами геноцидом цивільних, адже оператор російського БПЛА бачить, що він скидає вибухівку на мирних мешканців.

"Це цілеспрямовані атаки на цивільних, у тому числі дітей: нещодавно постраждали 12-річна дівчинка і її 15-річна сестра. Нічого святого у них немає. У черговий раз вони пробили дно людяності", - наголосив голова пресофісу.

  • Сьогодні російська армія обстріляла Одрадокам’янку, Новоолександрівку та Новокаїри на Херсонщині, внаслідок чого загинули 3 та постраждали 9 цивільних. Також біля Шляхового вигоріло 10 гектарів пшениці.
  • Рано вранці 29 червня окупанти вчергове атакували Берислав з БПЛА, а також обстріляли Наддніпрянське, що на Херсонщині. Внаслідок ударів загинув цивільний, ще двох поранено.
Теги:
Україна
російська армія
Херсонщина
окупанти
безпілотник
Читайте також:
USAID
27 червня, 2024 четвер
Тільки одна з 96 установок для забезпечення електроенергії та тепла від USAID була встановлена, - голова Спілки споживачів комунальних послуг
Голова Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук
27 червня, 2024 четвер
Предстоятель УГКЦ Святослав розповів про ставлення церкви до мобілізації духовенства
прапор, Україна
27 червня, 2024 четвер
Демограф оцінив, яка чисельність населення в Україні є на сьогодні
Київ
+30°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.34
    Купівля 40.34
    Продаж 40.85
  • EUR
    Купівля 43.22
    Продаж 43.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
29 червня
19:00
Емблема Генштабу ЗСУ
Генштаб ЗСУ зменшить інтенсивність повідомлень з передової
18:40
Оновлено
Ракетний удар по дев'ятиповерхівці у Дніпрі 28 червня: двоє мешканців вийшли на зв’язок, їх тоді не було вдома
18:24
Начальник білоруського генштабу Павло Муравейко
Воєначальників Лукашенка надалі непокоїть Житомирщина: лякають "спецназом" та "скупченням сил ППО"
18:10
Ексклюзив
Володимир Путін
Ультиматум Путіна є визнанням поразки у цій війні, - Піонтковський
18:09
Ексклюзив
Палестина
Палестину поділять на сектори, за які відповідатимуть миротворці з арабських країн, - історик Поліщук
18:03
OPINION
Володимир Гевко
Історія з Тищенком: меми — це наразі наш максимум
17:57
Коли 30 червня слід чекати найбільших відключень світла: подробиці
17:56
Ексклюзив
путін
Росія хоче вести перемовини з США, адже вважає, що воює не з Україною, а з колективним Заходом, але на нашій території, - аналітик Горбач
17:53
Ексклюзив
ЗРК Patriot
Ці комплекси в ізраїльтян прослужили 30 років: Defense Express про можливу передачу Ізраїлем ЗРК Patriot Україні
17:39
Оновлено
ЗСУ
З початку доби на фронті відбулося 78 боєзіткнень: окупанти активізувалися на Времівському напрямку
17:28
Оновлено
Ранкові обстріли Донеччини: росіяни вбили 4 людей, ще сімох поранили
17:26
дрон, БПЛА
В Україні запустили серійне виробництво далекобійних ударних дронів
17:21
Microsoft
Microsoft заявила про витік даних держустанов Техасу унаслідок російської кібератаки
17:12
Огляд
Андрій Ярмоленко, Євро-2024, збірна України
Україна вилетіла з Євро-2024, а Усик більше не абсолютний чемпіон світу: головні новини українського спорту за тиждень
16:54
Мартін Малл
У віці 80 років помер актор серіалу "Сабріна, маленька відьма" Мартін Малл
16:29
Наріман Джелялов
Зеленський зустрівся зі звільненим з полону Наріманом Джелялом
16:17
У Запоріжжі до кінця року збудують 10 підземних шкіл
16:00
OPINION
Карл Волох
Джин антикорупційної істерії вирвався з пляшки
15:55
У Києві пройшов молитовний сніданок за участі Зеленського та звільнених з полону священників
15:48
Ексклюзив
Армія стала заручником політичних рішень, і тепер це закидають Содолю, - військовий експерт Снєгирьов
15:45
MIM-23 Hawk
У наступному пакеті американської допомоги будуть ЗРК Hawk, - ЗМІ
15:34
Кулеба обговорив зі спецпредставником уряду Китаю відновлення миру в Україні
15:30
Євросоюз
Торгівля, послуги, транспорт: ЄС розширив санкції проти Білорусі за участь у війні
15:06
Ексклюзив
Веслі Кларк
Війна закінчиться, коли Путін зрозуміє, що не може перемогти та утримати частини України, - генерал Кларк
15:01
Андрій Юсов
Юсов: "Захоплення Росією в полон цивільних є доказом того, що російська війна є геноцидною"
14:55
Барак Обама
"Трапляються погані вечори дебатів": експрезидент США Барак Обама висловився на підтримку Байдена
14:48
Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко
Скільки годин на добу не буде світла взимку: з'явився "базовий прогноз" від гендиректора Yasno
14:46
касетні снаряди, снаряд
Росіяни обстріляли касетними боєприпасами Куп’янськ-Вузловий: поранено літню жінку
14:27
На фото: "Дедпул і Росомаха"
Новий трейлер "Дедпул і Росомаха" натякнув на появу у фільмі давнього ворога Логана
14:25
На фронті загинув 39-річний керівник музею з Сосниці на Чернігівщині
14:03
Ексклюзив
Путін
Візити Путіна до своїх союзників лише погіршують його становище, - Піонтковський
14:02
Арнольд Шварценеггер з дочкою Кетрін
Шварценеґґер невдовзі втретє стане дідусем, його донька Кетрін чекає на дитину
14:02
OPINION
Костянтин Корсун
Хто додумався зробити чат-бот для військових ЗСУ у російському Телеграмі?
13:51
Ексклюзив
Дебати Трампа і Байдена
Підтримка України тепер не залежить від президентських виборів у США, - Піонтковський
13:34
Голова Палати представників США Джонсон: Білий дім має відсторонити Байдена від президентських обов'язків
13:29
"Створення реальності, в якій новий напад Росії буде неможливим": Кулеба озвучив, як виглядає перемога України
13:13
обстріл Херсонщини
Внаслідок російських обстрілів Херсонщини загинули 3 та постраждали 9 людей, знищено 10 гектарів пшениці
13:11
Іран
Президентські вибори в Ірані переходять у другий тур: хто змагатиметься
12:40
Джо Байден
"США потребують сильнішого суперника Трампу": газета The New York Times просить Байдена знятися з виборів
12:32
Мобілізація жінок
Мобілізація жінок: які спеціальності мають стати на облік з 1 липня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV