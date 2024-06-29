На Херсонщині окупанти свідомо обирають мішенню мирних мешканців, - ОВА

Про це заявив голова пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в етері телемарафону.

За його словами, атаки російських дронів активізувалися на Херсонщині, тому мешканців закликають бути дуже обережними.

"Такого ще не було, що в самому Херсоні, в передмісті так багато скидів. Антонівка зараз постійно потерпає. Ми такого ще не спостерігали", - додав очільник Толоконніков.

Він назвав російські атаки дронами геноцидом цивільних, адже оператор російського БПЛА бачить, що він скидає вибухівку на мирних мешканців.

"Це цілеспрямовані атаки на цивільних, у тому числі дітей: нещодавно постраждали 12-річна дівчинка і її 15-річна сестра. Нічого святого у них немає. У черговий раз вони пробили дно людяності", - наголосив голова пресофісу.