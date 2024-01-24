Росіяни ввечері 23 січня вдарили по Бериславу: з-під завалів будинку дістали тіло чоловіка
Увечері вівторка, 23 січня, російські окупанти завдали авіаційного удару по Бериславу Херсонської області. Унаслідок цього загинув місцевий житель
Про це повідомляють Херсонська обласна прокуратура та очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що близько 19:30 окупанти скинули авіабомбу на будинок місцевого жителя Херсонської області. З-під завалів вранці 24 січня дістали тіло 47-річного загиблого чоловіка.
Унаслідок атаки також зруйновані інші житлові будинки.
Прокурори розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
- Удень 23 січня російська окупаційна армія атакувала Херсон та область. Унаслідок обстрілів загинув літній чоловік, кілька людей дістали поранення.
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