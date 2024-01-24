Росіяни ввечері 23 січня вдарили по Бериславу: з-під завалів будинку дістали тіло чоловіка

Про це повідомляють Херсонська обласна прокуратура та очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що близько 19:30 окупанти скинули авіабомбу на будинок місцевого жителя Херсонської області. З-під завалів вранці 24 січня дістали тіло 47-річного загиблого чоловіка.

Унаслідок атаки також зруйновані інші житлові будинки.

Прокурори розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).