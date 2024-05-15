Росіяни ввечері вдарили по Харкову: госпіталізовано двох цивільних
Російські окупанти ввечері 15 травня вдарили по центральній частині Харкова. Відомо про двох травмованих цивільних - чоловіків 20 й 40 років
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
О 20:44 стало відомо, що внаслідок обстрілу Шевченківського району міста пошкоджено 5-поверхову будівлю. Наразі травмовано двох цивільних мешканців - чоловіків 20 і 40 років, які вже госпіталізовані.
О 20:19 Синєгубов повідомив про ворожі удари по Харкову.
- 15 травня стало відомо, що ворожа пропаганда запустила фейк про буцімто евакуацію із Харкова.
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