"Евакуація з Харкова": українців попередили про фейк, який поширюється у мережі
Ворожа пропаганда запустила фейк про буцімто евакуацію із Харкова
Про це повідомляє МВС України.
Громадяни отримують повідомлення буцімто від ДСНС, де українців закликають евакуюватися з Харкова у безпечніше місце.
"Насправді це черговий ворожий фейк, мета якого – посіяти панічні настрої серед суспільства. Потреби в евакуації жителів Харкова наразі немає", - пише МВС.
Українців закликають довіряти лише офіційним джерелам інформації.
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