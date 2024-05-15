"Евакуація з Харкова": українців попередили про фейк, який поширюється у мережі

Про це повідомляє МВС України.

Громадяни отримують повідомлення буцімто від ДСНС, де українців закликають евакуюватися з Харкова у безпечніше місце.

"Насправді це черговий ворожий фейк, мета якого – посіяти панічні настрої серед суспільства. Потреби в евакуації жителів Харкова наразі немає", - пише МВС.

Українців закликають довіряти лише офіційним джерелам інформації.