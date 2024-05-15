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"Евакуація з Харкова": українців попередили про фейк, який поширюється у мережі

15 травня, 2024 середа
18:44
Суспільство
Зміст

Ворожа пропаганда запустила фейк про буцімто евакуацію із Харкова

Про це повідомляє МВС України.

Громадяни отримують повідомлення буцімто від ДСНС, де українців закликають евакуюватися з Харкова у безпечніше місце.

"Насправді це черговий ворожий фейк, мета якого – посіяти панічні настрої серед суспільства. Потреби в евакуації жителів Харкова наразі немає", - пише МВС.

Українців закликають довіряти лише офіційним джерелам інформації.

  • Фейк про "українську брудну бомбу" знову зʼявився серед наративів російської пропаганди.
Теги:
Україна
Харків
поліція
Війна з Росією
фейк
ДСНС
пропаганда
російські фейки
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