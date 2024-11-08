Росіяни вже намагаються економити своїх солдатів, - начальник артрозвідки бригади "Рубіж" Назаренко

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Тактика дій ворога зумовлена прагненням реалізувати свою перевагу в чисельності живої сили, боєприпасів та артилерії. Ворог зазнає величезних втрат, але настав момент, коли росіяни відчувають їх. Можна сказати, що ворог вже намагається економити своїх солдатів. Але попри втрати, росіяни продовжують тиснути", - наголосив Назаренко.

За словами начальника розвідки артилерії 4-ї бригади "Рубіж", погодні умови значно впливають на тактику ворога, зокрема на його логістичні можливості та маскування. Влітку основними діями були дрібні піхотні штурми, під час яких ворог намагався маскуватися в рослинності та пересуватися малими групами. З погіршенням погодних умов ворог змушений більше покладатися на просування за допомогою важкої, легкої та броньованої техніки.

"Таку техніку росіяни вишиковують у колони, броньовані машини додатково обшивають каркасами, щитами та іншими захисними конструкціями. Але чим більша броньована колона, тим швидше вона помітна, тим швидше аеророзвідники, артрозвідники виявляють її, і вже по цій колоні починається відпрацювання", - додав Назаренко.