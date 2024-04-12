Росіяни з безпілотника вдарили по житловому будинку у селі Качкарівка на Херсонщині: є поранений

Про це повідомляє Херсонська ОДА.

"Російські війська з безпілотника атакували житловий будинок у селі Качкарівка. Внаслідок скидання вибухівки з дрона у власній оселі постраждав 49-річний місцевий житель", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у чоловіка діагностували вибухову травму та уламкові поранення грудної клітини.

Зараз потерпілий знаходиться у лікарні. Йому надається медична допомога.