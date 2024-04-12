Росіяни з безпілотника вдарили по житловому будинку у селі Качкарівка на Херсонщині: є поранений
12 квітня російська армія атакувала з безпілотника житловий будинок у селі Качкарівка Херсонської області. Внаслідок удару є поранений
Про це повідомляє Херсонська ОДА.
"Російські війська з безпілотника атакували житловий будинок у селі Качкарівка. Внаслідок скидання вибухівки з дрона у власній оселі постраждав 49-річний місцевий житель", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у чоловіка діагностували вибухову травму та уламкові поранення грудної клітини.
Зараз потерпілий знаходиться у лікарні. Йому надається медична допомога.
- Вдень 11 квітня російська армія завдала балістичного удару по Миколаєву. Внаслідок атаки 5 людей загинули, 5 постраждали.
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