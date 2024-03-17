Росіяни запустили БПЛА по Україні: в кількох областях оголошено тривогу
В неділю, 17 березня, російська армія запустила по Україні ударні БПЛА. В кількох областях оголошено тривогу
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
О 17:01 попередили про загрозу ворожих безпілотників у Дніпропетровській області.
"Увага! Дніпропетровська область - загроза застосування ударних БПЛА!" - написали в Повітряних силах.
Пізніше з’явилось повідомлення про рух через Дніпропетровщину в напрямку Харківської та Полтавської областей.
- У ніч проти неділі, 17 березня, російські окупанти атакували Україну ударними БПЛА і ракетами. Оборонцям неба вдалося знищити 14 російських безпілотників на Одещині.
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