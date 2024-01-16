Росіяни запустили "шахеди" з південного напрямку. Ситуація у ніч на 17 січня
Пізно ввечері вівторка, 16 січня, російські терористи запустили "шахеди" для обстрілу України
Про рух "шахедів" з південного напрямку Повітряні сили повідомили о 22:46.
Російські терористи запустили ударні БПЛА з тимчасово окупованої частини Запорізької області, "шахеди" рухались у напрямку Дніпропетровщини.
Ще одну групу "шахедів" зафіксували о 23:24 на Херсонщині. Ударні БПЛА рухаються в північно-західному напрямку.
Ворожий БПЛА невстановленого типу помітили в Охтирському районі Сумської області. Повідомлення з'явилось о 22:43.
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