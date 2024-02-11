Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Росіяни запустили ударні БПЛА та ракети: у Павлограді перебої зі світлом, водою й теплом
Оновлено

Росіяни запустили ударні БПЛА та ракети: у Павлограді перебої зі світлом, водою й теплом

11 лютого, 2024 неділя
23:49
Війна з Росією ЗСУ. ППО

Увечері неділі, 11 лютого, російські окупанти запустили ударні дрони типу Shahed у напрямку південних регіонів України. У Павлограді Дніпропетровської області фіксують проблеми з електропостачанням, відсутнє тепло та водопостачання

Про це повідомляють Повітряні сили.

Зазначається, що ворожі дрони тримають західний та північний курси. Зокрема, безпілотники зафіксували у Гуляйпільському районі Запорізької області, Синельниківському та Васильківському районах Дніпропетровської області.

Також Повітряні сили повідомляли про загрозу для Павлограда: "Павлоград - перебувайте в укриттях. БПЛА на околицях міста".

Пізніше міський голова Павлограда Анатолій Вершина повідомив, що внаслідок ворожої атаки більша частина міста знеструмлена. Також відсутнє тепло та водопостачання.  

Згодом дрони залетіли через Херсонщину та Миколаївщину північно-західним курсом. Також Повітряні сили повідомили про ракету, яка летіла в напрямку Павлограда.

Крім цього, очільник Харківської ОВА повідомив про вибухи у Харкові та закликав українців залишатися в укриттях. Пізніше він додав, що окупанти завдали ударів по Люботину Харківського району, ймовірно, ракетами С-300 із Білгорода. 

За попередніми даними люди не постраждали, натомість пошкоджені фасади нежитлових будівель.

Новина доповнюватиметься...

Теги:
Україна
російська армія
Дніпропетровщина
безпілотник
Павлоград
Запорізька область
Читайте також:
Дональд Трамп
11 лютого, 2024 неділя
Туск звернувся до Дуди з приводу погрози Трампа "заохочувати" Росію до атак на неплатників внесків у НАТО
втрати окупантів
11 лютого, 2024 неділя
Сили оборони за добу ліквідували 12 танків, 16 артсистем і 930 військових армії РФ, - Генштаб
Метью Брайза
10 лютого, 2024 субота
Вважаю, що Залужний, ймовірно, має рацію, що Україні потрібно більше солдатів, - дипломат Брайза
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.52
    Купівля 37.52
    Продаж 38.07
  • EUR
    Купівля 40.51
    Продаж 41.35
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
12 лютого
00:06
Бердянськ
В окупованому Бердянську ліквідували місцевого колаборанта Галія
2024, неділя
11 лютого
23:36
Прапор США
США вдарили по безпілотниках і протикорабельних ракетах хуситів у Ємені
23:12
Оновлено
Інтернет-термінал SpaceX Starlink
У ГУР підтвердили використання Starlink росіянами під час бойових дій в Україні. Маск відреагував
22:50
Ексклюзив
Польські вояки
Польща свідома того, що РФ може напасти, - дипломат Дещиця про тривожні сигнали від Путіна 
22:32
Сенат США
Сенат США провів чергове голосування щодо законопроєкту про допомогу Україні
22:11
Оновлено
Олександр Стубб та Пекка Гаавісто
У президентських виборах у Фінляндії переміг правоцентрист Олександр Стубб
22:01
Віктор Орбан
Орбан вважає, що Україна має стати "буферною зоною" між Росією та Заходом
21:47
Ілюстративне фото
У російському СІЗО помер українець Демченко, якого звинувачували у "шпигунстві"
21:43
Ексклюзив
Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос
"Зеленський собі зробив гірше": генерал Кривонос про сенс оновлення керівництва ЗСУ
21:24
Харківщина
Удар по Харкову 10 лютого: ДНК-дослідження ідентифікували всіх загиблих
21:19
Не дійшли 1 км до кордону: ДПСУ затримала вісьмох порушників на шляху до Молдови
21:05
Олександр Сирський і Олександр Павлюк
"Інших кандидатур навіть не було": Сирський представив нового командувача Сухопутних військ Павлюка
21:04
Ексклюзив
Що Україні вдалося в суді ООН в Гаазі й чого чекати далі. Пояснює представник МЗС Кориневич
20:55
Оновлено
Філіппіни, зсув ґрунту
Кількість загиблих внаслідок зсуву на Філіппінах зросла до 54
20:43
Ексклюзив
СРСР
Росія використовує історію як зброю, - дослідник Василь Павлов
20:36
Росіяни зібрали на Донеччині 30-кілометровий залізничний потяг
20:23
обстріл, ППО
Зеленський назвав кількість "шахедів", яку збили від початку 2024 року
20:17
Ільхам і Мехрібан Алієви на футбольному матчі
Править уже 20 років: ЦВК Азербайджану дала Алієву 92% на виборах президента
20:16
Рештки "шахеда" у Молдові
У прикордонному районі Молдови знайшли уламки "шахеда"
20:11
Огляд
Як російська агресія змінила військове виробництво у США та Європі. Пояснюємо
20:09
Огляд
пожежа у Пермі
Пожежа у Москві, підрив біля Криму платформи для коригування ударів "шахедами" й атаки безпілотниками: де у росіян вибухало та палало цього тижня
20:03
OPINION
Галина Пагутяк
Українська радянська мова
19:30
Огляд
"Гром-1"
Що таке "Гром-1" – російська ракета, що найбільше шкоди завдає не ЗСУ, а цивільному населенню 
19:23
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 11 лютого: скільки коштують долар, євро та злотий
19:21
Давид Арахамія
Верховна Рада не готова на те, щоб ТЦК заарештовували рахунки громадян, - Арахамія
19:09
Інтерв’ю
Володимир Зеленський і Валерій Залужний
Залужний правий у своїх вимогах, але Зеленського також поважають у Вашингтоні, - дипломат Брайза
19:02
навчання з протидії ДРГ
За добу на фронті відбулося 104 боєзіткнення, ЗСУ відбили 62 атаки ворога на шести напрямках, - Генштаб
18:57
Дитячий табір
Дитячі табори під Полтавою обладнають укриттями
18:56
Ексклюзив
окупанти
У березні-квітні Росія почне новий набір окупантів, - полковник Притула
18:46
Президент Аргентини Хав'єр Мілей і Папа Франциск
В Аргентині канонізували Маму Антулу, яку вважають першою аргентинською феміністкою
18:40
окупанти крим
Близько 15 тис. непальців воюють на боці РФ у війні проти України, - CNN
18:40
Детективні серіали
Найкращі детективні серіали із захопливим сюжетом
18:24
Києво-Печерська лавра
Директор "Києво-Печерської лаври" запропонував обміняти рештки Столипіна на полонених бійців ЗСУ
18:09
OPINION
Олексій Петров
Невже важко створити елементарні умови для поранених у шпиталях?
18:01
Ексклюзив
Дональд Трамп
За Трампа голосують люди без освіти, - професор Айзенберг
18:00
Інтерв’ю
Євген Глібовицький
Ми воюємо не з путінською Росією, а з набагато складнішими явищами, - Глібовицький
17:49
Володимир Зеленський і Олександр Сирський
Росіяни шукають родичів нового головкома Сирського, аби виставити його в інфопросторі "радянською та російською" людиною
17:44
МВФ
Конфлікт на Близькому Сході загрожує світовій економіці, - очільниця МВФ Георгієва
17:37
Ігор Плахута
Новий командувач ТрО Плахута керував "Беркутом" і Внутрішніми військами МВС під час розбирання барикад Євромайдану, - ЗМІ
17:28
Ізраїль побудував "маленьку Газу"
Єгипет погрожує призупинити мирний договір з Ізраїлем у разі його нападу на прикордонне місто Рафах
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV