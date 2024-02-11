Росіяни запустили ударні БПЛА та ракети: у Павлограді перебої зі світлом, водою й теплом

Про це повідомляють Повітряні сили.

Зазначається, що ворожі дрони тримають західний та північний курси. Зокрема, безпілотники зафіксували у Гуляйпільському районі Запорізької області, Синельниківському та Васильківському районах Дніпропетровської області.

Також Повітряні сили повідомляли про загрозу для Павлограда: "Павлоград - перебувайте в укриттях. БПЛА на околицях міста".

Пізніше міський голова Павлограда Анатолій Вершина повідомив, що внаслідок ворожої атаки більша частина міста знеструмлена. Також відсутнє тепло та водопостачання.

Згодом дрони залетіли через Херсонщину та Миколаївщину північно-західним курсом. Також Повітряні сили повідомили про ракету, яка летіла в напрямку Павлограда.

Крім цього, очільник Харківської ОВА повідомив про вибухи у Харкові та закликав українців залишатися в укриттях. Пізніше він додав, що окупанти завдали ударів по Люботину Харківського району, ймовірно, ракетами С-300 із Білгорода.

За попередніми даними люди не постраждали, натомість пошкоджені фасади нежитлових будівель.

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