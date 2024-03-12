Росіяни завдали авіаудару по будинку на Сумщині: постраждала багатодітна родина

Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що росіяни здійснили авіаобстріл громади на Сумщині о 09:20.

З літака вони скинули керовані авіаційні бомби на житловий сектор населеного пункту. Зафіксовано 2 прильота.

Попередньо, внаслідок обстрілу постраждала багатодітна родина: поранено двох дітей віком 6 та 10 років. Також поранення отримала одна доросла людина.



У населеному пункті пошкоджено 5 приватних житлових будинків, гараж. На місці працюють всі необхідні служби, надається допомога постраждалим.