Росіяни завдали авіаудару по будинку на Сумщині: постраждала багатодітна родина
Уранці вівторка, 12 березня, російські окупанти скинули авіаційну бомбу на Сумську область, унаслідок цього у Великописарівській громаді постраждала багатодітна родина
Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.
Зазначається, що росіяни здійснили авіаобстріл громади на Сумщині о 09:20.
З літака вони скинули керовані авіаційні бомби на житловий сектор населеного пункту. Зафіксовано 2 прильота.
Попередньо, внаслідок обстрілу постраждала багатодітна родина: поранено двох дітей віком 6 та 10 років. Також поранення отримала одна доросла людина.
У населеному пункті пошкоджено 5 приватних житлових будинків, гараж. На місці працюють всі необхідні служби, надається допомога постраждалим.
- 6 березня російські війська вперше атакували Сумську область касетними авіаційними бомбами. Також вони з повітря замінували два села у Шосткинському районі.
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