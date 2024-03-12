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Росіяни завдали авіаудару по будинку на Сумщині: постраждала багатодітна родина

12 березня, 2024 вiвторок
13:28
Війна з Росією Сумщина

Уранці вівторка, 12 березня, російські окупанти скинули авіаційну бомбу на Сумську область, унаслідок цього у Великописарівській громаді постраждала багатодітна родина

Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що росіяни здійснили авіаобстріл громади на Сумщині о 09:20.

З літака вони скинули керовані авіаційні бомби на житловий сектор населеного пункту. Зафіксовано 2 прильота. 

Попередньо, внаслідок обстрілу постраждала багатодітна родина: поранено двох дітей віком 6 та 10 років. Також поранення отримала одна доросла людина.

У населеному пункті пошкоджено 5 приватних житлових будинків, гараж. На місці працюють всі необхідні служби, надається допомога постраждалим.

  • 6 березня російські війська вперше атакували Сумську область касетними авіаційними бомбами. Також вони з повітря замінували два села у Шосткинському районі.

Теги:
Україна
російська армія
Сумщина
окупанти
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