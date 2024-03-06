На Сумщині росіяни вперше застосували касетні авіабомби та замінували з повітря два села

Про це повідомив голова Сумської ОВА Володимир Артюх в ефірі телемарафону.

"Збільшилось в декілька разів застосування тактичної авіації щодо керованих авіабомб. До речі, вчора були застосовані вперше по території Сумської області касетні авіаційні бомби", - заявив він.

Крім того, як зазначив Артюх, окупанти з повітря замінували два населені пункти у Шосткинському районі - Стара Гута і Марчихина Буда.

"Сьогодні сили безпеки працюють щодо розмінування", - сказав очільник ОВА.