На Сумщині росіяни вперше застосували касетні авіабомби та замінували з повітря два села
Російські війська у середу, 6 березня, вперше атакували Сумську область касетними авіаційними бомбами. Також вони з повітря замінували два села у Шосткинському районі
Про це повідомив голова Сумської ОВА Володимир Артюх в ефірі телемарафону.
"Збільшилось в декілька разів застосування тактичної авіації щодо керованих авіабомб. До речі, вчора були застосовані вперше по території Сумської області касетні авіаційні бомби", - заявив він.
Крім того, як зазначив Артюх, окупанти з повітря замінували два населені пункти у Шосткинському районі - Стара Гута і Марчихина Буда.
"Сьогодні сили безпеки працюють щодо розмінування", - сказав очільник ОВА.
- Увечері вівторка, 5 березня, російські терористи запустили по Україні декілька груп "шахедів" з різних напрямків. У деяких регіонах уночі лунали вибухи, є влучання. У Сумах черед постраждалих є діти.
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