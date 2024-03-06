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На Сумщині росіяни вперше застосували касетні авіабомби та замінували з повітря два села

6 березня, 2024 середа
14:53
Новини

Російські війська у середу, 6 березня, вперше атакували Сумську область касетними авіаційними бомбами. Також вони з повітря замінували два села у Шосткинському районі

Про це повідомив голова Сумської ОВА Володимир Артюх в ефірі телемарафону.

"Збільшилось в декілька разів застосування тактичної авіації щодо керованих авіабомб. До речі, вчора були застосовані вперше по території Сумської області касетні авіаційні бомби", - заявив він.

Крім того, як зазначив Артюх, окупанти з повітря замінували два населені пункти у Шосткинському районі - Стара Гута і Марчихина Буда.

"Сьогодні сили безпеки працюють щодо розмінування", - сказав очільник ОВА.

  • Увечері вівторка, 5 березня, російські терористи запустили по Україні декілька груп "шахедів" з різних напрямків. У деяких регіонах уночі лунали вибухи, є влучання. У Сумах черед постраждалих є діти.
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