Росіяни завезли "Калібри" у порт Новоросійськ, - "Атеш"

Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".

"Агентам нашого руху, які працюють у порту, вдалося розвідати процес вивантаження крилатих ракет "Калібр" у порту Новоросійська", - пишуть партизани.

Зараз вони працюють над ідентифікацією складів із даними ракетами.

"Ми вивчаємо графіки прибуття кораблів та передаємо цю інформацію у потрібні руки. Агресивні плани росіян у Чорноморському регіоні будуть зірвані завдяки нашій роботі", - запевнили в "Атеш".