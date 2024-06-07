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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни завезли "Калібри" у порт Новоросійськ, - "Атеш"

7 червня, 2024 п'ятниця
08:08
Війна з Росією

Партизани зафіксували розвантаження окупантами крилатих ракет "Калібр" у порту Новоросійська

Зміст

Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".

"Агентам нашого руху, які працюють у порту, вдалося розвідати процес вивантаження крилатих ракет "Калібр" у порту Новоросійська", - пишуть партизани.

Зараз вони працюють над ідентифікацією складів із даними ракетами.

"Ми вивчаємо графіки прибуття кораблів та передаємо цю інформацію у потрібні руки. Агресивні плани росіян у Чорноморському регіоні будуть зірвані завдяки нашій роботі", - запевнили в "Атеш".

  • Капітан запасу ВМС ЗСУ Андрій Риженко повідомив, що росіяни мають понад 60 одиниць катерів та кораблів в акваторії Чорного моря.
Теги:
Росія
корабель
російська армія
ракетний удар
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